Di Maio amenaza con cortar la financiación de Italia a la UE si no hay una solución conjunta para el 'Diciotti'

Actualizado 23/08/2018 20:00:00 CET

Salvini defiende la unidad del Gobierno en torno a la política migratoria pese a sus roces con el M5S

ROMA, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Trabajo de Italia, Luigi di Maio, ha amenazado este jueves con cortar la financiación del país a la Unión Europea si la organización regional no da una solución a la situación del 'Diciotti', un buque de la Guardia Costera italiana atracado en Catania con 177 migrantes a bordo que llevan tres días a la espera de un acuerdo de reparto para poder desembarcar.

"Si la UE persiste en esta actitud, si mañana en la reunión de la Comisión Europa no se decide nada (sobre política migratoria) y no se decide nada sobre el buque 'Diciotti' y sobre la distribución de los migrantes, yo y todo el Movimiento 5 Estrellas (M5S) ya no estaremos dispuestos a dar 20.000 millones de euros a la Unión Europea", ha dicho en un vídeo difundido por Facebook.

Un total de doce países miembro --España, Italia, Francia, Alemania, Malta, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Portugal e Irlanda-- se han citado para el viernes en Bruselas para buscar soluciones conjuntas al desembarco de los migrantes rescatados en el mar Mediterráneo.

El objetivo es evitar que se repita el caso del 'Diciotti', que lleva desde el lunes por la noche atracado en Catania sin que los 177 migrantes que rescató la semana pasada cerca de Malta puedan desembarcar porque el ministro de Interior, Matteo Salvini, se ha negado hasta que los estados miembro lleguen a un acuerdo sobre el reparto de estas personas.

Salvini solo ha permitido que los 29 menores que iban a bordo del 'Diciotti' desembarquen, pero insiste en que los adultos permanecerán en este buque de la Guardia Costera italiana hasta que se sepa cuál será su destino dentro del territorio comunitario.

Italia y Malta decidieron cerrar sus puertos el pasado mes de junio a raíz del caso del 'Aquarius' y desde entonces se ha analizado caso por caso el puerto de destino de los barcos de salvamento marítimo y el reparto de los migrantes rescatados.

Los líderes europeos llegaron a un principio de acuerdo para crear centros de acogida dentro y fuera de la UE donde determinar quiénes son inmigrantes económicos y quiénes refugiados para deportar a los primeros y reubicar a los segundos en los estados miembro que así lo deseen.

MODELO AUSTRALIANO

Salvini, que ese jueves ha asegurado en una entrevista concedida a RTL que "todos" los migrantes del 'Diciotti' son "ilegales", ha abogado por imitar el modelo migratorio de Australia, que envía a las personas interceptadas en el mar a centros de detención en islas del Pacífico. "Ninguno pone un pie en territorio australiano", ha valorado.

Por otro lado, el ministro de Interior ha descartado tensiones con Di Maio, con quien comparte el cargo de viceprimer ministro, a pesar del enfrentamiento verbal que ha tenido esta semana con el presidente de la cámara baja, Roberto Fico, del M5S, que exige el desembarco inmediato de los migrantes del 'Diciotti'.

El líder de la Liga ha enfatizado también la cercanía con el primer ministro, Giuseppe Conte. El jefe de Gobierno, que ejerce de árbitro en el gabinete de coalición formado por el M5S y la Liga, reprochó el miércoles a los países de la UE su falta de respuesta: "¿A qué esperan para intervenir y que podamos repartir a los migrantes del 'Diciotti'?".

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones han reclamado este jueves una "solución urgente" para el 'Diciotti'. "La solidaridad, el apoyo y la colaboración europeos se han vuelto más importantes que nunca", han subrayado.