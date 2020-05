Di Maio rechaza que Italia sea tratada como una "leprosería" y pide abrir las fronteras

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi Di Maio - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro italiano Luigi Di Maio ha manifestado este sábado su malestar ante algunos países del norte de Europa que rechazan abrir fronteras y ha advertido de que "la paciencia tiene un límite" y que no tolerarán que Italia sea tratada "como una leprosería".

"Siempre debemos medir las palabras y las acciones. Si alguien piensa en tratarnos como una leprosería, que sepa entonces que no nos quedaremos impasibles. La paciencia tiene un límite", ha afirmado Di Maio en un mensaje publicado en Facebook.

Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas y ministro de Asuntos Exteriores, se refiere así a los países del norte de Europa que por el momento han decidido mantener sus fronteras cerradas a los turistas por temor al contagio del coronavirus.

"En estos días he escuchado muchas cosas sobre Italia. No me parece el momento de generar polémica, pero quiero decir una cosa con claridad: exigimos respeto", explica Di Maio al principio de su mensaje.

"Por amor de Dios. Entiendo la competencia entre Estados. Es legítimo siempre y cuando sea sano y justo. Porque hay algo que digo con orgullo: Italia es hermosa, única. Tiene maravillas increíbles, playas fantásticas. Y lo más probable es que no tenga rival", ha argumentado.

Por ello ha pedido una "respuesta europea" a la cuestión de la reapertura de las fronteras. "Si actuamos de manera diferente y descoordinada, será un fracaso para el espíritu de la UE", ha advertido.

Di Maio ha destacado que el próximo 3 de junio el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, viajará el martes a Roma, "una declaración que apreciamos". "El viernes 5 iré a Alemania. El sábado 6 estaré en Eslovenia y el martes 9 en Grecia", ha indicado Di Maio.

"En estas reuniones les explicaré a mis colegas que Italia, a partir del 15 de junio, está lista para recibir turistas extranjeros y que actuaremos con la mayor transparencia. La situación interna, todos los datos sobre contagios, siempre serán públicos. Les explicaré que no aceptamos listas negras y que no tenemos nada que ocultar", ha remachado. "Larga vida a Italia, nunca nos rendimos", ha concluido.