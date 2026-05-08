Díaz-Canel critica las últimas sanciones de EEUU contra Cuba: "Es una agresión unilateral"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha criticado duramente las últimas sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense contra la isla y ha asegurado que se trata de una "agresión unilateral" que se enmarca en una oleada de medidas impuestas por Washington "de forma ilegal".

"Aunque estas sanciones ilegales agravan la difícil situación del país, refuerzan nuestra determinación de defender la patria, la revolución y el socialismo en la misma medida", ha asegurado.

En este sentido, ha recalcado que el pueblo cubano "ya conoce la crueldad que hay detrás de las acciones del Gobierno de Estados Unidos y la crueldad con la que es capaz de atacarnos", tal y como ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha manifestado que el pueblo cubano "entiende, al igual que el resto del mundo, que esto es una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz".

"Queremos ser dueños de su propio destino y libres de la perniciosa interferencia del imperialismo estadounidense", ha resaltado un día después de que Estados Unidos haya introducido nuevas sanciones contra una empresa controlada por el Ejército de Cuba y su directora, así como contra una compañía minera, en el marco del creciente bloqueo y las presiones de la Administración del presidente, Donald Trump, contra la isla y sus autoridades.