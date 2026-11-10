Dictan prisión preventiva en Polonia contra dos ucranianos acusados de espiar para la Inteligencia de Rusia

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Polonia - Marcin Golba / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Polonia han detenido este martes a dos ciudadanos de origen ucraniano acusados de realizar actividades de espionaje para los servicios de Inteligencia de Rusia y planear actos de sabotaje en el país, los cuales han sido puestos en prisión preventiva.

La Agencia de Seguridad Interna (ABW) polaca ha indicado en un comunicado que "los sospechosos identificaban objetos de infraestructura crítica y militar en diferentes partes de Polonia" con el objetivo de realizar luego este tipo de actividades.

"Las tareas debían ejecutarlas por encargo de los servicios secretos rusos a cambio de remuneración y criptomonedas", ha indicado la ABW en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, ha especificado que ¡las conclusiones de la investigación apuntan a que "también incendiaban vehículos tras cambiar unas matrículas por otras". "¿El objetivo? Podría haber consistido en dirigir las sospechas hacia Ucrania", ha apuntado.

"Dos ciudadanos ucranianos, por decisión del tribunal, han sido enviados a prisión preventiva durante tres meses. Se enfrentan a una pena que va desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua. La investigación se lleva a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía", ha recalcado.