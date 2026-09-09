Dimite la fiscal general adjunta de Ucrania en medio de la operación anticorrupción de centros de llamadas fraudulentos

Archivo - Una bandera ucraniana durante una manifestación a favor de Kiev en España. - Miguel Candela/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora fiscal general adjunta de Ucrania, Maria Vdovichenko, ha presentado este miércoles su dimisión tan solo días después de que lo hiciera el fiscal general Ruslan Kravchenko, en medio de una investigación de las autoridades Anticorrupción sobre una trama en el seno de la Fiscalía que recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos.

Vdovichenko ha presentado este mismo miércoles su carta de renuncia, según ha podido saber la agencia ucraniana de noticias Ukrinform, que cita a la jefa del Departamento de Información de la Fiscalía General, Mariana Hajovska-Kovbasyuk, como fuente de la información.

Asimismo, la 'número dos' de la Fiscalía ya no aparece en el organigrama de la Fiscalía General en su página web.

Su renuncia llega después de que el pasado viernes, la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania (SAPO, por sus siglas en ucraniano) y la Oficina Nacional Anticorrupción de (NABU) desarticularan una organización criminal liderada por el jefe de una de las divisiones de la Fiscalía General.

Esta trama presuntamente recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos. Estos hacían uso de métodos extorsivos para permitir el funcionamiento sin restricciones de centros de llamadas clandestinos, que estafaron masivamente a ciudadanos ucranianos y extranjeros.

El Tribunal Supremo de Ucrania decretó prisión preventiva bajo fianza por valor de 120 millones de grivnas (unos 2,32 millones de euros) para el subdirector del Departamento de Cooperación Internacional, Serhi Kropiva, acusado de encubrir las actividades de los centros de llamadas fraudulentos, unas entidades que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha puesto en la diana con una nueva legislación antifraude que ha presentado recientemente al Parlamento en medio de la controversia generada en el país.