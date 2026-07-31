Dimite el fiscal general de Corea del Sur tras la retirada de sus competencias para investigar casos

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general interino de Corea del Sur, Koo Ja Hyeon, ha presentado este viernes su renuncia al cargo después de que el Parlamento, con mayoría del Partido Democrático (PDK), haya aprobado un proyecto de ley destinado a despojar a los fiscales de todos los poderes de investigación, que recaerán en la Policía y un organismo gubernamental.

El magistrado ha anunciado su decisión en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal Yonhap, en las que ha señalado que de este modo asume la responsabilidad por la aprobación de la controvertida iniciativa.

La reforma de la Ley de Procedimiento Penal ha salido adelante con 175 votos a favor, dos en contra y una abstención entre los 178 diputados presentes, puesto que los 108 representantes del opositor Partido del Poder Popular (PPP) en la Asamblea Nacional boicotearon la votación.

Bajo esta legislación, que tiene que aún tiene que pasar el visto bueno del presidente Lee Jae Myung --prácticamente hecho, aunque el mandatario está actualmente de viaje oficial en América Latina--, los fiscales pierden la autoridad formal para investigar delitos, competencia que asumirán la Policía y una nueva agencia gubernamental, y quedan limitados a la formulación de acusaciones.

La iniciativa, que el partido gubernamental defiende como una forma de terminar con la "concentración de poder" de los fiscales, ha suscitado preocupaciones entre quienes advierten de que los casos mal gestionados o prolongados por la Policía no puedan ser corregidos, al quedar la Fiscalía al margen de las investigaciones, recoge el diario 'The Korea Times'.