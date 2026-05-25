Dimite el jefe del Parlamento de Senegal dos días después de que el presidente cesara al primer ministro

Archivo - Bandera de Senegal en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Senegal, Malick Ndiaye, ha anunciado su dimisión del cargo citando "la responsabilidad pública y el bien común de la nación", apenas dos días después de que el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, cesara al primer ministro, Ousmane Sonko, tras meses de tensiones internas.

"Tras una profunda reflexión, madurada en silencio, responsabilidad y con sentido del deber hacia el Estado, he decidido renunciar a mi cargo como Presidente de la Asamblea Nacional de Senegal", ha dicho Ndiaye en un comunicado publicado en redes sociales, donde afirma que se trata de "una elección personal" guiada también por la "comprensión de las instituciones".

Así, ha defendido que durante su mandato al frente del legislativo decidió "toda su energía" a "fortalecer la institución, consolidar los principios de transparencia, supervisión y modernización, y potenciar la influencia del Parlamento senegalés en el ámbito nacional e internacional", antes de dar las gracias por "el inmenso honor" que ha supuesto para él ocupar el cargo.

"Al dejar este alto cargo, sigo profundamente convencido de que la estabilidad de nuestras instituciones, el respeto al diálogo republicano, la preservación de la paz civil, la cohesión nacional y el bienestar de Senegal deben seguir siendo, en toda circunstancia, nuestros principios rectores", ha explicado.

Ndiaye ha prometido por ello continuar trabajando "en servicio de la democracia" y ha incidido en que "hay momentos en los que el bienestar del país exige priorizar la integridad, el discernimiento y el sentido del deber". "Que Dios proteja a Senegal, bendiga a nuestro pueblo y nos guíe hacia una mayor paz, justicia, unidad y prosperidad", ha zanjado.

La dimisión llega después de que Faye anunciara el viernes la destitución de Sonko y la formación de un nuevo Gobierno, después de meses de tensiones entre los hasta ahora aliados. De hecho, la candidatura de Faye fue respaldada por Sonko en 2024 después de que el que entonces era principal líder opositor no pudiera presentarse a las elecciones debido a que fue descartado por una condena previa que él achaca a una persecución política contra él.

Asimismo, el Parlamento senegalés aprobó el 9 de mayo una controvertida propuesta de reforma de la Ley Electoral que la oposición interpreta como un intento de facilitar una futura candidatura de Sonko, del partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), a las presidencia previstas en 2029.

Las tensiones entre ambos han aumentado durante los últimos meses en torno a la agenda de reformas impulsada por Faye, que prepara además una reforma constitucional y una reorganización institucional, incluidas unas declaraciones de Sonko en marzo en las que se declaró dispuesto a devolver a PASTEF "a las filas de la oposición" si el mandatario senegalés no se "alineaba" con su visión para el país.

"Si el presidente no está alineado con su partido, aunque gobernemos juntos, nos encontramos en lo que yo llamo una situación de 'reparto de poder blando'. Gestionaríamos nuestras diferencias en consecuencia y también buscaríamos puntos en común para avanzar juntos, pero si se produce una ruptura más clara, volveremos a ser un partido de oposición", avisó, lo que ha llevado a Faye a admitir la fractura en el partido y a insistir en que la formación no son solo Sonko y él.

El mandatario tomó posesión el 2 de abril tras imponerse en primera vuelta al ex primer ministro Amadou Ba, designado por el oficialismo para tratar de coger el testigo de Macky Sall, quien abandonó el cargo tras cumplir con sus dos mandatos constitucionales y tras la citada exclusión de las papeleta del nombre de Sonko, principal 'hombre fuerte' en la oposición.