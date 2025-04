Dimite el líder del Nuevo Partido Democrático de Canadá tras perder su escaño en las elecciones

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, ha anunciado su dimisión este martes tras perder su escaño en las elecciones federales celebradas en Canadá y en las que el Partido Liberal, con Mark Carney como candidato a primer ministro, se ha hecho con la victoria, según las proyecciones.

A medida que avanza el escrutinio y el NPD afronta su derrota --que podría acabar por dejar en sus manos tan solo 7 de los 24 escaños que tenía en su poder-- Singh ha dado un paso al frente y ha confirmado su renuncia en un emotivo discurso en el que ha dado las gracias a su mujer, Gurkiran Kaur, y a su equipo por el apoyo mostrado.

Su dimisión, ha dicho, se hará efectiva "tan pronto como se elija a un sustituto para que lidere el partido". "Ha sido el honor de mi vida dirigir el NDP y representar a la gente de Burnaby Central. Quiero felicitar al primer ministro Carney y a todos los demás líderes por una campaña muy reñida. Sé que esta noche es decepcionante para los nuevos demócratas", ha lamentado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

No obstante, ha reivindicado que la derrota solo tendrá lugar cuando "dejemos de soñar con una Canadá mejor" y ha abogado por mostrarse "optimista". "Ese es mi espíritu esta noche", ha dicho, no sin antes reconocer que la pérdida de escaños supone una "decepción". "Pero no me decepciona nuestro movimiento, tengo esperanza para nuestro partido", ha sostenido.

En este sentido, ha reivindicado la elección de la "esperanza por encima del miedo". "Los nuevos demócratas han construido este país. Hemos construido lo mejor de Canadá y no nos vamos a ir a ninguna parte", ha aclarado.