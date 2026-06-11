Dimite el ministro de Defensa de Reino Unido por las diferencias sobre el gasto militar

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha anunciado este jueves su dimisión en el marco de una disputa sobre el gasto militar en el país europeo, criticando que no se están destinando los recursos necesarios para la defensa de territorio británico.

Healey ha publicado en redes sociales su carta de dimisión, entregada al primer ministro británico, Keir Starmer, en medio del estancamiento de las conversaciones entre las carteras de Defensa y Finanzas sobre cómo abordar una expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.

Así, ha recalcado que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan y ha agregado que el "excelente y extenso trabajo" completado en enero "confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa".

"Desde entonces, usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas", ha lamentado Healey, quien encabezaba la cartera desde el 5 de julio de 2024, siempre bajo Gobierno de Starmer.

En este sentido, ha trasladado a Starmer que desde el mes de enero "las demandas en defensa han aumentado aún más, al igual que los compromisos correctamente realizados por usted a los aliados", apuntando entre los argumentos "el conflicto en Oriente Próximo, con Reino Unido encabezando ahora la misión militar multinacional en el estrecho de Ormuz; la seguridad en el Extremo Norte, con Reino Unido encabezando la misión 'Centinela del Ártico' de la OTAN; el aumento de la actividad rusa contra Reino Unido y las naciones de la OTAN y el incremento de los ataques en Ucrania, con el Acuerdo de París confirmando un despliegue británico en Ucrania tras un alto el fuego".

"Hemos trabajado para asegurar un Plan de Inversiones en Defensa que haga dos cosas. En primer lugar, abordar ahora las crecientes demandas operativas de defensa e intensificar las acciones de Revisión Estratégica en Defensa (RED) para hacer frente a la creciente amenaza. En segundo lugar, establecer un camino claro para cumplir el nuevo compromiso de la OTAN que acordaron de gastar el 3,5% del PIB en 2035 durante la próxima revisión del gasto", ha argüido.

"Como hemos comentado periódicamente, estoy seguro de que Reino Unido debe fijar una fecha límite para el 3% del PIB en defensa en 2030", ha esgrimido Healey, quien ha agregado que "este compromiso contaría con un fuerte apoyo de todos los partidos" y que "otros aliados europeos están avanzando en este sentido". "Sé lo duro que ha trabajado para llegar a este punto", ha reconocido.

De esta forma, Healey ha hecho hincapié en que "existen formas creíbles de hacer frente a los desafíos de financiamiento a medio plazo, trabajando a nivel multinacional y como lo están haciendo otras naciones europeas, para permitir proteger la capacidad de cumplir las misiones de nuestro Gobierno laborista", antes de incidir en que el último acuerdo financiero presentado "está muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y el país en este momento peligroso".

"Usted sabe lo que necesita la defensa. Usted lo defendió contundentemente en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich en febrero. Sin una RED que afronte el momento de esta manera, me veo obligado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestras fuerzas y aumentarían el riesgo para el personal en las operaciones, y podrían hacer que el país sea menos seguro", ha destacado.

Por ello, ha manifestado que esta situación le fuerza a presentar su dimisión, expresando "todo su apoyo" al Gobierno de Reino Unido, al tiempo que se ha mostrado "orgulloso de lo logrado en menos de dos años de Ejecutivo laborista", incluido el papel de Londres en apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y e aumento de la inversión en defensa al 2,5% del PIB "tres años antes de lo que nadie esperaba".