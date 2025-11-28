Dimite el ministro de Defensa de Rumanía tras mentir en su currículum

Archivo - Imagen de archivo del Parlamento de Rumanía. - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Rumanía, Ionut Mosteanu, ha presentado este viernes su dimisión cinco meses después de asumir el cargo tras el escándalo relacionado con la falsificación de su currículum, donde se incluían unos estudios cursados en una universidad privada de la capital, Bucarest, que la misma institución desmintió.

Mosteanu ha publicado en su perfil de Facebook una carta de renuncia en la que ha sustentado su decisión en la necesidad de que el país centre sus esfuerzos en los retos que tiene por delante, en lugar de "distraerse" con los "errores" que dice haber cometido "hace muchos años".

"Rumanía y Europa están bajo ataque ruso. Nuestra seguridad nacional debe ser defendida a toda costa. No quiero discusiones sobre mi formación y los errores que cometí hace muchos años", ha argumentado el ya exministro de Defensa, quien ha dado las gracias a todos aquellos que le han acompañado estos cinco meses.

Mosteanu ha aprovechado para sacar pecho de estos cinco meses de gestión, en los que ha tenido tiempo, eso ha dicho, de ofrecer todas sus fuerzas y conocimientos "para tener un ejército bien equipado, mejor motivado y mejor dotado", además de reforzar las relaciones con los aliados y defender los derechos de los militares.

El escándalo estalló este jueves después de que el tabloide rumano 'Libertatea' publicara un reportaje sobre los incorrecciones de Mosteanu en su currículum, en los que había incluido un título universitario, imprescindible para ocupar cargos de relevancia en el ministerio de Transporte y en el consejo de varias empresas.

Aquel título de la Universidad Athenaeum fue borrado de su historial oficial una vez comenzó a ejercer sus funciones. El propio centro negó que Mosteanu hubiera sido incluso alumno suyo. Tras ello, publicó una foto de otro diploma de la Universidad Bioterra argumentando que hubo un "error".

El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, ha agradecido en un comunicado a Mosteanu --quien también dejará su lugar como viceprimer ministro, por su labor estos cinco meses y ha anunciado que propondrá al presidente, Nicusor Dan, que nombre de manera interina al ministro de Economía, Radu Miruta.

El principal colocado para asumir la cartera de defensa es el diputado de Unión Salvar Rumanía (USR) Alexandru Dimitriu, según cuentas varias fuentes.