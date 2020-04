Dimite un ministro de un estado australiano por irse a su casa de la playa en plena pandemia

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Arte del Gobierno del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Don Harwin, ha tenido que dimitir tras la polémica generada por haberse trasladado a su casa de la playa en plena pandemia de coronavirus.

Harwin fue fotografiado en su residencia de vacaciones de la Costa Central, lo que alertó a la Policía, que le ha puesto una multa de mil dólares australianos por hacer un viaje no esencial rompiendo así la cuarentena impuesta por el coronavirus.

El responsable regional ha asegurado que el viaje se produjo antes de que las medidas de confinamiento entraran en vigor, pese a lo cual finalmente ha emitido un comunicado anunciando su dimisión.

"Hoy he ofrecido mi dimisión a la ministra principal", ha dicho. "No hay nada más importante que el trabajo que está haciendo el Gobierno para luchar contra el coronavirus, por lo que no permitiré que mis circunstancias se conviertan en una distracción", ha esgrimido.

La ministra principal de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ha aceptado la dimisión de Harwin. "Durante esta crisis sanitaria, mi Gobierno ha pedido a la comunidad que haga los mayores sacrificios que hemos hecho nunca porque salvan vidas", ha defendido, según informa la cadena australiana ABC News.

Este incidente se ha producido justo un día después de que el primer ministro del país, Scott Morrison, compareciera para pedir a los australianos que esta Semana Santa se queden en sus casas para frenar la propagación del coronavirus. Australia cuenta ya 6.204 casos de Covid-19, incluidas 54 muertes.