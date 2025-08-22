Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos tras no lograr medidas contra Israel

Archivo - Caspar Veldkamp, ministro de Exteriores de Países Bajos - Antonio Balasco/LPS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha anunciado este viernes su dimisión tras constatar las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno para imponer nuevas sanciones contra Israel.

Veldkamp prometió el jueves ante el Parlamento la adopción de castigos como represalia por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero este viernes ha podido constatar en una reunión que no todos los ministros no están dispuestos a ello.

Tras comprobar esta "resistencia", el ministro ha anunciado que presentará la renuncia. "No confío en que las cosas cambien y mi margen de actuación es limitado", ha asegurado en unas declaraciones ante los medios recogidas por la televisión estatal NOS.

El Gobierno neerlandés está en funciones desde junio, después de que la salida del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders dejase sin mayoría a un bloque reducido ahora a tres partidos. Las elecciones parlamentarias anticipadas tendrán lugar el 29 de octubre.