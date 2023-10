Dimite el viceprimer ministro de Dinamarca tras la caída del apoyo a su partido

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Liberal de Dinamarca, Jakob Ellemann-Jensen, ha anunciado este lunes que deja no solo su cargo de viceprimer ministro y ministro de Economía del Gobierno de coalición, sino la política, después de que haya sufrido una importante caída de confianza en las encuestas.

"Mi persona ensombrece los resultados del Partido Liberal en el gobierno", ha asegurado Ellemann-Jensen durante su despedida en una rueda de prensa este lunes, afirmando que su salida es necesaria para que su formación política siga avanzando.

"Hoy dimito del Parlamento. Hoy abandono completa y definitivamente la política danesa. No me uniré a otro partido. Me retiro de la política", ha anunciado, según recoge el diario danés 'Jyllands-Posten'.

Ellemann-Jensen regresó el pasado mes agosto al Parlamento después de haber estado seis meses de baja por estrés. Ahora será el Ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, quien asumirá sus funciones, y la vicepresidenta de los liberales, Stephanie Lose, quien dirija el partido hasta elegir a un nuevo líder en noviembre.

"El Partido Liberal no tiene hoy el tamaño que debería tener", ha dicho Ellemann-Jensen, quien ha defendido su decisión de aliarse con los socialdemócratas para formar gobierno. "Estamos generando resultados y marcando la diferencia para todos los daneses", ha destacado.

Los liberales --Venstre-- forman parte del Gobierno de coalición tras el duro revés electoral de 2022 de los socialdemócratas, quienes perdieron veinte escaños. El otro partido es Moderados, una fuerza de centro derecha que participó por primera vez en unas elecciones y que logró ser la tercera opción más votada.