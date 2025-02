Dimiten dos altos cargos del nuevo partido creado por los estudiantes que lograron la caída de Hasina en Bangladesh

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rifat Rashid y Mehedy Sajeeb, dos altos cargos del nuevo partido creado por grupos de estudiantes que protagonizaron las fuertes protestas de verano contra el Gobierno de la ahora ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, han dimitido este jueves tan solo un día después de anunciar su formación.

Tanto Rashid como Sajeeb han citado la "dominación" ejercida por los estudiantes de la Universidad de Daca, la capital, sobre el resto de grupos estudiantiles como el principal escollo para su permanencia en estos cargos, si bien han citado razones fundamentalmente personales para retirarse.

El jueves, los estudiantes anunciaron la creación del partido Gonotantrik Chhatra Sangsad, que nacía como consecuencia del levantamiento de julio de 2024 y estaría encabezado por líderes del grupo Estudiantes contra la Discriminación (SAD), quienes aseguraban que esta formación actuaría de forma "independiente" y "siguiendo sus propios objetivos", lejos de las "políticas partidistas".

No obstante, el nacimiento de este nuevo movimiento no ha estado exento de polémica y ha llevado a estudiantes de universidades privadas a salir a calle para protestar la "exclusión" de sus grupos a pesar del significativo papel ejercido por los estudiantes de la educación privada durante las protestas contra Hasina, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

En este sentido, han acusado al SAD de "socavar la revolución" por "dejarlos fuera" en un país con una política generalmente muy fragmentada. La situación ha llevado incluso a registrar enfrentamientos en varios puntos del país durante la jornada de este jueves.

Sin embargo, los estudiantes de la Universidad de Daca han asegurado que los alumnos y activistas de las universidades privadas "solo están provocando caos" sobre el supuesto poder de dicha facción dentro del comité para la formación del partido en cuestión.

Otros líderes del SAD, entre ellos algunos miembros que fueron integrados incluso en el Gobierno interino que se hizo con el control después de la caída del Gobierno de Hasina, que tuvo que huir a India, podrían anunciar la formación de otro partido de cara a este viernes, según fuentes cercanas al asunto.