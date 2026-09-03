Dinamarca acusa a Rusia de "preparar activamente" actos de sabotaje contra su industria de defensa

Archivo - Bandera de Dinamarca (archivo) - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Dinamarca han acusado este jueves a Rusia de "preparar activamente" actos de sabotaje contra la industria de defensa del país y han afirmado que tienen constancia de intentos de Moscú para "reclutar" a ciudadanos daneses para llevar a cabo diversas labores de cara a la ejecución de estos planes.

"Rusia está planificando y llevando a cabo actos de sabotaje contra empresas y la industria de defensa en Europa", ha indicado un portavoz del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca (PET) en declaraciones concedidas a Europa Press, antes de asegurar que "las empresas danesas también son objetivo de planes específicos de sabotaje".

Así, ha detallado que "los servicios de Inteligencia rusos están preparando activamente actos de sabotaje dirigidos contra la industria de defensa en Dinamarca" y ha recalcado que Copenhague "ha desvelado ejemplos específicos de intentos por parte de Rusia para reclutar a daneses en redes sociales y plataformas para labores como hacer fotografías a compañías o instalaciones para su uso en la planificación de actos de sabotaje".

En este sentido, ha subrayado que "es extremadamente grave que ciudadanos daneses comunes ayuden a los servicios de Inteligencia rusos, ya sea intencionadamente o no", al tiempo que ha hecho hincapié en que "es igualmente extremadamente grave que un país extranjero lleve a cabo labores de sabotaje en territorio danés".

El portavoz ha incidido en que el PET "coopera muy estrechamente" con otras agencias y "da actualizaciones continuas a la Policía sobre el contexto de amenazas". "Llevamos siguiendo de cerca desde hace mucho las actividades de los servicios de Inteligencia rusos en territorio danés", ha manifestado.

"El PET investiga continuamente incidentes en Dinamarca que sospecha que son parte de la campaña de sabotajes de Rusia y aplica las medidas de seguridad necesarias a partir de esa base", ha explicado, al tiempo que ha resaltado que también informa a "compañías selectas y organizaciones industriales" sobre la situación.

"Junto con otras autoridades, hemos brindado asesoramiento sobre medidas de seguridad específicas, pero es fundamental que la industria de defensa adopte en general las medidas de seguridad necesarias para poder protegerse", ha destacado, antes de incidir en que muchos en este sector "también están trabajando activamente en ello".

La valoración del PET de Dinamarca llega en medio de las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022, y las recientes acusaciones de Alemania contra Moscú por el ataque fallido perpetrado en agosto con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, en el este del país, rechazadas por Rusia.

Alemania denunció el martes que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.