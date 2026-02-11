Dinamarca celebra el lanzamiento de 'Centinela del Ártico' y marca como "prioridad" contribuir a la misión

Archivo - 30 de junio de 2025, Dinamarca, Copenhague: El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, interviene durante una rueda de prensa con el ministro de Defensa alemán tras su reunión en Copenhague. - Tobias Schwarz/AFP POOL/dpa - Archivo

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, ha celebrado este miércoles el lanzamiento de la operación 'Centinela del Ártico' de la OTAN, acordada por el secretario general aliado, Mark Rutte, y el presidente estadounidense, Donald Trump, considerándola como una "muy buena decisión" que responde a una reivindicación sostenida por Copenhague para reforzar la presencia aliada en la región, por lo que ha señalado como "prioritario" participar en la misión.

"Me alegra mucho que ocurra ahora. Tenemos que asumir este papel en el Ártico. Creo que es una muy buena decisión, que ahora se materializará", ha afirmado en su llegada a la reunión de ministros de defensa de los Veintisiete que tiene lugar este miércoles en Bruselas, donde también ha defendido que Dinamarca llevaba tiempo defendiendo "una mayor presencia de la Alianza en el Ártico y en el Alto Norte".

El ministro danés ha puesto el acento en el respaldo unánime dentro de la organización, subrayando que la iniciativa cuenta con pleno apoyo aliado. "Es una señal muy positiva para la que contamos con pleno apoyo dentro de la OTAN", ha señalado, añadiendo que el paso dado constituye "un buen mensaje" para todos los europeos.

En cuanto al papel concreto de Dinamarca, ha dejado claro que su contribución a la misión es "una prioridad", aunque ha considerado que "todavía es muy pronto para dar detalles concretos", apuntando a conversaciones con otros aliados sobre posibles aportaciones, como medios de patrulla marítima.

"Ahora el plan está en marcha. Mi expectativa es que veremos un plan para 2026 y en adelante que muestre una mayor presencia bajo el paraguas de la OTAN. Y eso es realmente positivo, especialmente en la situación en la que nos encontramos", ha añadido.

AUNAR MISIONES YA EXISTENTES

La operación 'Centinela del Ártico' ha sido anunciada este miércoles por la OTAN como resultado del acuerdo alcanzado entre el secretario general aliado, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la crisis diplomática abierta por las pretensiones de la Casa Blanca sobre Groenlandia, con el objetivo de reforzar de forma coordinada la presencia militar aliada en una región cada vez más estratégica por su ubicación y por la creciente competencia geopolítica.

El Mando Aliado de Operaciones (ACO) será el responsable de planificar y ejecutar las actividades en la zona, mientras que la dirección operativa recaerá en el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), cuya área de responsabilidad abarca todo el Ártico y el Polo Norte y que coordinará sus actuaciones con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

En la práctica, la misión integrará y dará coherencia a maniobras ya existentes de países aliados, como el ejercicio noruego 'Cold Response' o la misión danesa 'Resistencia Ártica', con el fin de reunir bajo un enfoque común todas las actividades en el Alto Norte y reforzar la postura de la Alianza frente a la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la región.