Dinamarca considera que un hipotético ataque de EEUU en Groenlandia representaría el final de la OTAN

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se ha referido al peor escenario posible sobre la crisis abierta con la Administración Trump sobre Groenlandia al asegurar que un ataque de Estados Unidos sobre la isla para reclamar su control representaría, simple y llanamente, el fin de la OTAN.

"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN se acaba la OTAN. Fin del juego", ha indicado la primera ministra de Dinamarca, bajo cuyo reino se encuentra el territorio.

La crisis abierta por el deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia se ha apaciguado en las últimas semanas pero la primera ministra lamenta que las tensiones no han terminado.

"La crisis, por desgracia, no ha terminado. El deseo del presidente de EEUU sigue sindo el mismo, y todos estamos en desacuerdo, tanto el Reino de Dinamarca, como Europa, como incluso algunos amigos estadounidenses", ha declarado Frederiksen desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, acompañada de los presidentes de Finlandia y España, Alexander Stubb y Pedro Sánchez, así como del senador demócrata estadounidense Chris Coons.

"No puedes poner precio en Groenlandia como no se le puede poner precio a una parte de España. Es uno de los principios democráticos más básicos: respetar la soberanía de los estados y hay que respetar el principio del libre determinación. Quieren ser un pueblo groenlandés, no americanos", ha indicado.