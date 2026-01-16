Dinamarca niega haber acordado dialogar sobre la adquisición estadounidense de Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lkke Rasmussen, y, al fondo a la derecha, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

Trump "quiere ser el dueño de Groenlandia (...) y es nuestra tarea asegurar que ese deseo no se cumpla", defiende Copenhague

La portavoz de la Casa Blanca afirma que mantendrán "conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia" por parte de EEUU

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha defendido este jueves que el grupo de trabajo acordado por estadounidenses, groenlandeses y daneses "no continuará las conversaciones sobre la anexión de Groenlandia", poco después de que la Casa Blanca haya apuntado que mantendrían conversaciones sobre la adquisición del territorio ártico por parte de la Administración de Donald Trump, lo que Lokke ha tachado de "impensable".

"Estados Unidos debe respetar las 'líneas rojas' del Reino de Dinamarca, que establecen que Estados Unidos no debe poseer Groenlandia. Por lo tanto, el grupo de trabajo acordado por estadounidenses, groenlandeses y daneses no continuará las conversaciones sobre la anexión de Groenlandia", ha asegurado el jefe de la diplomacia danesa en una entrevista en la cadena pública de su país, DR.

En este sentido, ha aseverado que, "cuando comiencen las reuniones, si resulta que los estadounidenses tienen un enfoque diferente, será una serie de reuniones muy, muy breves", antes de apuntar que lo acordado en la reunión del miércoles "fue discrepar en esto e intentar iniciar un diálogo de alto nivel respetando las líneas rojas del Reino".

"Sé lo que acordamos. Me senté en la sala, miré directamente a los ojos al vicepresidente (JD Vance) y al secretario de Estado (Marco Rubio) estadounidenses y coincidí en estas cosas", ha sostenido.

LOKKE: "ES NUESTRA TAREA QUE NO SE CUMPLA" EL DESEO DE TRUMP

"Me queda la clara sensación de que el presidente estadounidense aún quiere ser el dueño de Groenlandia (...) y es nuestra tarea asegurar que ese deseo no se cumpla", ha subrayado Lokke, quien ha descrito una toma de control del territorio semiautónomo por parte de Washington como "impensable". "No queremos eso en Dinamarca, ni en Groenlandia, y es contrario a todas las normas internacionales", ha manifestado.

Al hilo, ha alegado que "tampoco es necesario" que Estados Unidos se haga con la isla ártica "para satisfacer lo que, al menos, se definió ayer, como intereses estadounidenses". "Nos enfrentamos a desafíos de seguridad a largo plazo, y deben abordarse, lo que requiere la participación estadounidense, pero no una toma de control", ha defendido.

De este modo, el ministro de Exteriores danés ha rechazado lo planteado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que horas antes en una rueda de prensa ha asegurado que el grupo de trabajo mantendrá "conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia", un diálogo que la Administración Trump "pretende seguir teniendo con los daneses y con la respetada delegación de Groenlandia".

"Pero el presidente (Trump) ha dejado bastante clara su prioridad: quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia", ha agregado la portavoz, quien también ha indicado que el grupo de trabajo se reunirá cada dos o tres semanas, como ha sí confirmado luego Lokke en uno de los pocos puntos en los que han coincidido.

El cruce de declaraciones se produce apenas un día después de la creación, anunciada por el propio ministro de Exteriores danés, del grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras la referida reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca, impulsado por JD Vance y al que acudieron Rubio, Lokke y la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt.