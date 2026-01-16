Reino Unido y Noruega respaldan una misión de la OTAN de vigilancia en el norte del océano Atlántico

La secretaria de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, junto al ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en el área de entrenamiento de Mauken, en Noruega - Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, y su homólogo de Noruega, Espen Barth Eide, han confirmado este jueves el apoyo de sus respectivos ejecutivos a la misión de vigilancia de la OTAN denominada 'Arctic Sentry' ('Centinela del Ártico') para reforzar la seguridad en el sector atlántico del círculo polar ártico, en medio de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su pretendida anexión de Groenlandia --territorio semiautónomo de Dinamarca-- a su país.

"Proponemos desarrollar un Centinela Ártico. Ya contamos con un Centinela Báltico y un Centinela Oriental, que es la coordinación de la OTAN para que los países se unan en torno a zonas específicas, geografía específica, amenazas específicas y zonas específicas de la amenaza rusa", ha manifestado Cooper en una entrevista con el diario inglés 'The Daily Mirror' desarrollada en el desplazamiento de la ministra hacia un encuentro con tropas británicas y noruegas en Camp Viking, en Overbygd, al norte de Noruega.

Al hilo, ha declarado que "existe un amplio consenso entre los países sobre los crecientes y cambiantes riesgos para la seguridad en el Ártico y sobre la necesidad de responder colectivamente a ellos como parte de la alianza de la OTAN", apuntando, en concreto, a Noruega. "Queremos ver el mismo enfoque desarrollado en toda la OTAN para el Ártico", ha subrayado.

"El Ártico es la puerta de entrada para que la Flota del Norte de Rusia pueda amenazar a Reino Unido. Es la puerta que les permitiría amenazar a Reino Unido, Europa Occidental y la propia Noruega, pero también a Estados Unidos y Canadá; es la puerta de entrada para que puedan amenazar la seguridad transatlántica", ha alertado la jefa de la diplomacia británica, que ha apuntado a buques espía rusos y a la flota fantasma de petroleros supuestamente empleada por Moscú para evadir sanciones. La propia Cooper anunció en la víspera la participación de las Fuerzas Armadas británicas en operaciones conjuntas para interceptar los navíos.

Con todo, es en la misma región en la que el Gobierno de Estados Unidos busca ampliar su territorio anexionándose Groenlandia, que pertenece, en régimen de semiautonomía, a Dinamarca, también miembro de la Alianza Atlántica. "Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China", ha mantenido Trump.

En este sentido, al ser preguntada por si el apoyo al 'Centinela Ártico' es una señal a la Casa Blanca, Cooper ha subrayado que el Ejecutivo británico "discrepa" con Washington. "Hemos dejado muy clara nuestra postura de que respetamos la soberanía de Groenlandia como parte del Reino de Dinamarca", ha destacado la ministra, antes de incidir en que "la mejor manera de fortalecer la seguridad del Ártico es que los países se unan como parte de la alianza de la OTAN".

"La amenaza para la seguridad del Ártico nos afecta a todos. Afecta a Estados Unidos, afecta al Reino Unido, afecta a Canadá y afecta a Noruega. Nos afecta a ambos lados del Atlántico", ha aseverado.

Asimismo, y pese a la atención centrada sobre la mayor isla del Atlántico, el ministro de Exteriores de Noruega, también desplazado a Camp Viking, ha afirmado que, según la inteligencia de Oslo y de sus aliados, "no hay tanta actividad en torno a Groenlandia como a veces se describe". "Apenas hay actividad militar de, por ejemplo, Rusia y China en Groenlandia; hay mucha más aquí, en nuestro norte, y la seguimos muy de cerca", ha advertido.

En este sentido, Eide ha declarado que, "por supuesto", Noruega está interesada en el 'Centinela Ártico', una propuesta que en Oslo siguen "con gran interés". "De hecho, es una antigua idea noruega, no exactamente por ese nombre, pero por fortalecer la cooperación en el Ártico", ha apostillado.

Las declaraciones de los responsables de Exteriores británica y noruego han llegado en el marco del enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y Dinamarca y Groenlandia derivado de la intención de Washington por hacerse con la isla, algo en lo que la Administración Trump ha seguido insistiendo pese al rechazo de Nuuk y Copenhague, que este mismo jueves ha tachado la idea de "impensable".