Dinamarca plantea que los centros de deportación fuera de la UE estén listos como tarde a finales de 2027

Archivo - El ministro del Interior de Dinamarca, Morten Bodskov, junto a su colega de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa conjunta el pasado julio. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Dinamarca han planteado este viernes que los centros de deportación fuera de la Unión Europea estén listos como tarde a finales de 2027, tras la reunión mantenida con Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia, países afines en materia migratoria.

Según ha señalado el ministro del Interior danés, Morten Bodskov, en rueda de prensa desde Copenhague, este grupo de países ha acordado "los principios para un modelo de centro de devoluciones" que estén en funcionamiento en 2027.

"Nuestro objetivo es estar preparados para enviar a la gente antes de finales de 2027. Esa es nuestra fecha límite", ha subrayado Bodskov, poniendo en valor que el Ejecutivo danés está embarcado en el proceso de transformación del sistema de asilo de la UE cuando hace pocos años este tipo de planteamientos eran motivo de "burla" y "se consideraban poco realistas".

Así ha recalcado que los centros no son de "detención" de migrantes. "Estamos hablando de la posibilidad de dar una segunda oportunidad para los migrantes irregulares que no pueden regresar a sus países de origen y que no tienen la oportunidad de permanecer legalmente en nuestros países", ha afirmado.

En concreto, Bodskov se ha referido a que esta iniciativa permitirá a migrantes tener "una oportunidad para una nueva vida en un país socio".

Por su lado, el titular de Interior alemán, Alexander Dobrindt ha valorado la sesión de este grupo de países como "enormemente importante", avanzando que otra reunión tendrá lugar en Múnich, Alemania, a finales de mes.

En todo caso, ha señalado que el objetivo ahora es concretar acuerdos con terceros países en los que se establezcan estas instalaciones. "Queremos llegar a un acuerdo con terceros países antes de que termine este año, lo que permitirá establecer centros de retorno", ha asegurado el ministro germano, en declaraciones recogidas por la agencia DPA.

Una mayoría de Estados miembros de la UE han pedido acelerar la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el ejemplo de Italia con Albania. El bloque europeo cerró el pasado mayo una reforma que endurece la política de asilo y consolida la creación de estos centros de detención en países terceros.

A ellos podrían trasladarse migrantes que ya han llegado a suelo comunitario pero para los que no se prevé conceder asilo, a la espera de que se tramite su expulsión definitiva al país de origen o tránsito desde el que llegó a la Unión.

La iniciativa ha suscitado duras críticas de países como España y de organizaciones humanitarias que cuestionan tanto la efectividad de este modelo como que respete los valores y derechos fundamentales que observa la Unión Europea.