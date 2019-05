Uno de los diputados opositores despojado de su inmunidad parlamentaria se refugia en la Embajada argentina

Publicado 09/05/2019 16:34:24 CET

Otros ocho diputados opositores se arriesgan a ser detenidos por su presunta relación con la 'Operación Libertad'

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado venezolano Richard Blanco, uno de los diez opositores que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria por su implicación en los sucesos del 30 de abril, se ha refugiado este jueves en la residencia del embajador argentino en Caracas.

El propio Blanco ha explicado en una entrevista concedida al periodista Sergio Novelli, que recoge el diario local 'El Nacional', que ha dado este paso después de que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, otro de los señalados por la Justicia venezolana, haya sido detenido.

"Lo hice porque, luego de la detención arbitraria de Édgar Zambrano, me llamaron para decirme que ya me tenían localizado y ya tienen planeado allanar mi casa", ha dicho Blanco, denunciando que el Gobierno de Nicolás Maduro "está tomando sus últimos actos sucios".

El presidente de Alianza Bravo Pueblo, el partido político del ex alcalde caraqueño Antonio Ledezma, ha subrayado que es "una medida de resguardo" de carácter temporal y que se encuentra en la misión argentina "en calidad de huésped". "No he llenado ninguna planilla", ha indicado, en alusión a una posible petición de asilo.

Blanco, que llegó a la legación diplomática el miércoles, ha revelado que ha estado en contacto con el encargado de negocios y el ministro de Exteriores de Argentina, Eduardo Porretti y Jorge Faurie, respectivamente, entre otros altos cargos del Gobierno de Mauricio Macri.

La hija del diputado opositor, Andreína Blanco, que vive desde hace años en Argentina, ha confirmado la información a la cadena argentina TN. "En estos momentos, mi padre está alojado en la Embajada argentina en calidad de huésped", ha contado, dando las gracias al Ejecutivo de Macri por su "solidaridad".

Blanco no es el primer diputado que actúa de esta forma. El miércoles, Mariela Magallanes, casada con un ciudadano italiano, se refugió en la residencia del embajador italiano en Caracas, según informó el Ministerio de Exteriores de Italia en un comunicado. "Le será garantizada cualquier posible tutela y hospitalidad", aseguró la Farnesina.

Otros ocho diputados se arriesgan igualmente a ser detenidos. Se trata de Henry Ramos Allup, Luis Florido, Amérigo de Grazia, Andrés Enrique Delgado, José Simón Calzadilla, que han perdido su inmunidad parlamentaria, y Freddy Francisco Superlano, Sergio de Jesús Vergara y Juan Andrés Mejía, señalados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

'OPERACIÓN LIBERTAD'

El TSJ ha considerado que los diez diputados han visto "comprometida" su responsabilidad penal por la "comisión flagrante" de los delitos de traición, rebelión, usurpación de funciones, concierto para delinquir e instigación a la insurrección y al odio por los sucesos del 30 de abril.

La Justicia venezolana había actuado de la misma forma con Zambrano, que fue detenido el miércoles por la noche (hora local) por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) usando una grúa para llevarse su coche porque el 'número dos' de la Asamblea Nacional se negó a salir del vehículo.

Sin embargo, el TSJ y la Asamblea Constituyente, encargada de retirar la inmunidad parlamentaria a los señalados por el alto tribunal, han apuntado todavía contra el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, que el pasado 30 de abril dio por iniciada la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno de Maduro.

Leopoldo López, destacado opositor que el mismo 30 de abril fue liberado por sus propios custodios del arresto domiciliario, se ha refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, donde se encuentra asimismo en calidad de "huésped".

CRISIS POLÍTICA

La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos y numerosos europeos, entre ellos España, le han reconocido.

La cúpula militar ha ratificado su lealtad a Maduro, que ha dado por derrotada la "escaramuza golpista" y ha amenazado con acciones judiciales a los implicados en la misma.