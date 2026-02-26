La directora del PMA anuncia su dimisión por motivos de salud

Archivo - La directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy Mccain - Europa Press/Contacto/Mauro Scrobogna - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, Cindy Mccain, ha anunciado este jueves que dimitirá del cargo tras sufrir un derrame cerebral el pasado mes de octubre que le ha impedido recuperarse para cumplir "plenamente" con su mandato.

"Tenía la esperanza de poder terminar mi mandato, pero mi salud no se ha recuperado lo suficiente como para poder cumplir plenamente con las enormes exigencias de este trabajo. Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar", ha señalado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Mccain ha afirmado que su paso por la organización ha sido un "honor", ya que ha visto "de primera mano" la capacidad de la agencia de la ONU para "salvar vidas en los lugares más peligrosos, desprovistos y remotos del mundo". "Una y otra vez, he visto a los equipos del PMA estar presentes donde nadie más puede, sin importar las dificultades", ha indicado.

La viuda del difunto senador y excandidato presidencial John McCain sufrió un derrame cerebral en octubre de 2025 y regresó a principios de enero a la sede de la organización en Roma, Italia, para reanudar sus funciones. Asumió el cargo en abril de 2023 tras ser nombrada por el secretario general de la ONU, António Guterres.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, ha detallado en una rueda de prensa que Mccain permanecerá en el cargo durante tres meses más. "El trabajo que ha hecho al dirigir la agencia y reformarla en un momento de extrema necesidad humanitaria, en un momento en el que hay cada vez menos recursos, es algo que el secretario general ha apreciado enormemente", ha argüido.