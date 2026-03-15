Disparan contra tres patrullas de la FINUL en el sur de Líbano

Archivo - Militares de la FINUL en Líbano (archivo) - Niall Carson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este domingo que hasta tres de sus patrullas han sido tiroteadas durante la jornada "probablemente por grupos armados no estatales" en el sur de Líbano.

"Efectivos de mantenimiento de la paz de la FINUL han sido tiroteados hoy probablemente por grupos armados no estatales en tres ocasiones distintas durante sus patrullas alrededor de las bases de Yatar, Deir Kifa y Qalauiya", ha informado la FINUL en un comunicado.

Los disparos en Yatar han impactado a apenas cinco metros de los militares. En los otros dos incidentes los disparos impactaron a entre 100 y 200 metros de distancia.

Dos de las patrullas devolvieron el fuego y tras un breve tiroteo reanudaron su patrullaje previsto. Ningún miembro de la FINUL resultó herido, ha destacado la Misión.

La FINUL recuerda que "la presencia de armas que no estén bajo control estatal en la zona de operaciones de la FINUL es una violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad" de la ONU. "Es inaceptable que sean atacadas las fuerzas de mantenimiento de la paz cuando están realizando funciones al amparo del Consejo de Seguridad", ha denunciado.

"Recordamos a todos los actores su obligación de garantizar en todo momento la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz", ha la FINUL.

Este incidente se produce en medio de los avances terrestres y los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel en el sur de Líbano, una ofensiva vinculada a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero con la intención declarada de forzar un cambio de régimen en Teherán.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.