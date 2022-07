Dodon pide a la población "derribar" el Gobierno de Sandu para la celebración de elecciones anticipadas en Moldavia

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Moldavia Igor Dodon ha hecho este lunes un llamamiento a la población para "derribar" el Gobierno que lidera Maia Sandu y convocar elecciones anticipadas "para volver a una vida normal y a un desarrollo económico sostenible", en medio del ahondamiento de la crisis política y económica a causa de la invasión rusa de Ucrania.

"Exactamente hace un año, los ciudadanos votaron por un partido que ha resultado ser el más mentiroso e incompetente de la historia de Moldavia", ha dicho en un mensaje en su cuenta en Telegram. "Queridos ciudadanos. ¿Están preparados para soportar otros tres años mientras os hacen la vida imposible o decidiremos juntos como salvar el país y la sociedad?", se ha preguntado.

Así, ha defendido que "el Partido Social Democrático (PDS) no merece su mandato y debe ser derribado para organizar elecciones anticipadas", al tiempo que ha subrayado que "la población no puede esperar a que termine su mandato". Dodon ha destacado que el Gobierno "no ha hecho nada bueno ni ha logrado un sólo logro importante y positivo que haya permitido que aumenten los ingresos o mejore la calidad de vida de la población".

"Por el contrario, con cada mes que pasa con el PDS en el poder la situación se está degradando más y más, los precios aumentan, la inflación devalúa los salarios y las pensiones, la gente huye, la agricultura y las empresas han sido destruidas y la ley es selectiva y permite los abusos", ha manifestado el expresidente, aliado de las autoridades rusas.

Dodon ha hecho hincapié en que "no son los votantes a los que hay que culpar por su elección en las parlamentarias del 11 de julio de 2021, sino a los políticos del PDS y a Maia Sandu personalmente". En este sentido, ha acusado a la presidenta de "engañar a los ciudadanos" y ha denunciado que "Sandu y el PDS tienen poder absoluto en el país y la situación para los ciudadanos y Moldavia en su conjunto es peor que nunca".

"Al frente del país está el liderazgo más débil de la historia moderna de Moldavia y cada vez es más peligroso por lo fácilmente que es controlado por factores políticos externos que lastran a Moldavia con cientos de millones de préstamos y por querer convertir el territorio del país en un campo de batalla de la OTAN contra Rusia", ha señalado. "El poder en Moldavia es un régimen marioneta controlado desde el exterior que quiere ceder la neutralidad y la soberanía del país", ha lamentado.

"Estas personas irresponsables e incompetentes, lideradas desde el extranjero, gobernarán el país durante otros tres años. Otros tres años de aumento de precios, caos, pobreza, abuso y burla a los moldavos hasta la liquidación total de Moldavia", ha indicado Dodon, que ha defendido por ello la necesidad de celebrar elecciones anticipadas.

Dodon, que fue presidente de Moldavia entre 2016 y 2020, fue detenido en mayo tras un registro en su vivienda por presunta corrupción y traición. Así, la portavoz de la Fiscalía, Mariana Kerpek, apuntó a "sospechas razonables" de corrupción pasiva, enriquecimiento ilícito y traición, entre otras.

El expresidente fue derrotado en las elecciones de 2020 por la conservadora y europeísta Maia Sandu. Moldavia es una ex república soviética candidata a miembro de la Unión Europea (UE) y ubicada entre Ucrania y Rumanía. El país está dividido entre sus aspiraciones a estrechar sus vínculos con la Unión Europea y reforzar sus lazos con Moscú.