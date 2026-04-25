R. Dominicana, Costa Rica y Ecuador respaldan a Panamá tras la incautación de un buque panameño por parte de Irán

Archivo - Los petroleros atraviesan el estrecho del Bósforo mientras aumentan las tensiones y se producen interrupciones en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz - Europa Press/Contacto/Tolga Ildun

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), la organización de diálogo y coordinación estratégica integrada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, ha respaldado este viernes a uno de sus constituyentes, Panamá, tras la incautación de uno de sus buques comerciales que transitaba el estrecho de Ormuz a manos de Irán.

"Este acto constituye una violación inaceptable del Derecho Internacional y un desafío directo a uno de los principios esenciales del orden jurídico global: la libertad de navegación. La acción emprendida por Irán no solo vulnera los derechos soberanos de Panamá como Estado de abanderamiento, sino que compromete gravemente la seguridad de una de las rutas marítimas más críticas para el comercio y la estabilidad energética mundial", ha matizado el comunicado de la ADD.

La organización ha apelado a la libertad de navegación y ha señalado a la República Islámica que "su respeto no es opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales", tras la incautación el pasado miércoles del MSC-Francesca, trasladado por las autoridades iraníes a sus aguas territoriales.

"Su transgresión deliberada erosiona la confianza en el sistema internacional y sienta un precedente peligroso que la comunidad de naciones no puede tolerar", ha condenado.

En consecuencia, la ADD ha exigido a las autoridades de Teherán la liberación inmediata del buque y de su tripulación, así como "el cese de toda acción que vulnere la libre navegación en aguas internacionales".

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a rechazar de manera categórica este tipo de conductas y a reafirmar, con claridad, la vigencia de las normas que garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad marítima", ha exigido.

El país centroamericano, que cuenta con la mayor flota mercante del mundo y es actual miembro no permanente del Consejo General de Seguridad de la ONU, incidió el miércoles en que la incautación del buque fue "ilegal".

Ante lo sucedido, el Gobierno de Panamá ha afirmado haberse puesto en contacto con aliados en la región para monitorizar los acontecimientos, considerando como "prioridad" la "seguridad y atención de los marines a bordo".