El presidente chino, Xi Jinping, conversa con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de un banquete de bienvenida celebrado en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, al sur de China, en la cumbre de APEC. - DING LIN / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves su confianza en que "puedan salir, o al menos empezar, muchas cosas maravillosas" de la reunión bilateral que ha mantenido con su homólogo ruso --y al que ha calificado como su "amigo"--, Vladimir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen, antes del inédito encuentro a tres bandas en el que también participará el mandatario chino, Xi Jinping.

"Tenemos muchas ganas de celebrar nuestra reunión. Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca al inicio de su cita con Putin --la última desde que se reunieron en Anchorage (Alaska) en agosto de 2025--, en una breve comparecencia ante los medios junto al mandatario ruso.

Trump ha insistido en el potencial de este cara a cara con el jefe del Kremlin, asegurando que "va a ser genial", y ha recordado que ambos volverán a verse horas más tarde en una segunda cita. "Creo que pueden salir muchas cosas maravillosas de esto, o al menos empezar, pero creo que saldrán de aquí. Y tendremos una segunda reunión más tarde, como probablemente sepan. Pero tendremos esta ahora mismo y va a ser genial".

Por la parte rusa, la reunión ha contado con la participación del ministro de Finanzas, Anton Siluanov; el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov; el asesor presidencial Yuri Ushakov y el representante especial Kirill Dmitriev, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. En cuanto a la representación estadounidense, participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Este encuentro bilateral sirve de antesala a la histórica cumbre trilateral entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares del planeta, una cita impulsada bajo la anfitrionía de Pekín que tiene como eje central el control de armamentos estratégicos tras la expiración del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú y la expansión del arsenal atómico chino.

De hecho, horas antes en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, Trump ya avanzó su disposición a negociar inspecciones mutuas entre las tres potencias y reconoció la dificultad de acometer recortes de arsenal nuclear frente al rápido avance atómico de Pekín, al tiempo que descartó pedir ayuda a China o Rusia para cerrar el conflicto abierto con Irán al asegurar que Estados Unidos mantiene el "control total" del estrecho de Ormuz.

Junto al desarme nuclear y la búsqueda de salidas negociadas para las guerras de Ucrania e Irán, la agenda de esta doble cita diplomática en Shenzhen incluye también la coordinación en materia tecnológica y de inteligencia artificial --ámbito en el que Trump ha rechazado hoy mismo ante el plenario de APEC cualquier "regulación globalista"-- para evitar nuevos choques comerciales y estratégicos entre las grandes potencias.