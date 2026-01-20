Dos de cada tres británicos apoyarían responder con aranceles a los anunciados por Trump por Groenlandia

Archivo - La bandera de Reino Unido al lado del Big Ben, en Londres - Europa Press/Contacto/Vernon Yuen - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de dos tercios de la población de Reino Unido apoyaría, según una encuesta, la imposición de aranceles contra Estados Unidos en represalia por los anunciados por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, contra las exportaciones británicas y de otros siete países europeos de la OTAN en represalia por su despliegue en Groenlandia frente a las pretensiones del mandatario de hacerse con la isla.

"El 67% de los británicos apoya los aranceles de represalia contra Estados Unidos si Trump impone aranceles como resultado de la oposición del Reino Unido a sus intentos de apoderarse de Groenlandia", ha difundido en redes sociales la encuestadora YouGov, que ha cifrado la oposición en apenas el 14%.

Según los datos publicados, la mayoría de quienes se han mostrado en favor de la hipotética respuesta la apoyan firmemente --un 45% de todos los encuestados--, mientras que quienes se oponen con firmeza representan solo el 6%.

En cambio, la tercera opción más representada es la de quienes no sabrían posicionarse, que son el 19% de quienes han respondido, apenas tres puntos menos que quienes apoyarían parcialmente los aranceles en represalia.

Los resultados de la encuesta han llegado al final de una jornada en la que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha tachado de "completo error" la medida advertida por Trump de imponer aranceles a aliados y ha defendido que "el futuro de Groenlandia corresponde solo al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca", si bien ha respaldado "lograr más seguridad en el Ártico", tras las recientes maniobras militares en Groenlandia de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Mientras, al otro lado del canal de la Mancha, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, pese a mostrarse favorables al diálogo con la Administración de Donald Trump, han advertido de que la Unión Europea mantiene sobre la mesa todas las opciones de respuesta comercial si las medidas llegan a materializarse. En concreto, el comisario económico, Valdis Dombrovskis, no ha descartado ninguna opción al ser preguntado por la hipotética aplicación de una batería de aranceles o del mecanismo anticoerción, que prevé sanciones comerciales contra países terceros que ejerzan presión económica para forzar decisiones internas del bloque.