Dos de cada tres votantes republicanos respaldan que Trump se presente de nuevo en 2024

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 66 por ciento de los votantes republicanos verían con buenos ojos una hipotética candidatura del actual presidente, Donald Trump, en las elecciones de 2024, una posibilidad que ha cobrado fuerza en estas últimas semanas tras la derrota del magnate --él aún no lo ha reconocido-- frente al demócrata Joe Biden.

Así figura en una encuesta de la firma Seven Letter Insight, en la que se refleja a partir de 1.500 entrevistas que solo un 41 por ciento de los independientes y un 26 por ciento de los demócratas respaldan una tercera candidatura de Trump a la Casa Blanca.

A Trump no parece haberle pasado factura su polémica reacción tras los comicios, en los que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude que por ahora no le ha reconocido ningún tribunal. Ocho de cada diez de sus votantes también ponen en duda el proceso y un 43 por ciento no tiene claro que su papeleta se hubiese registrado de forma correcta.

Así, un 62 por ciento de los seguidores de Trump no aceptan el resultado, frente al 97 por ciento de votantes de Joe Biden que sí lo avalan. Un 63 por ciento es partidario de que agote la vía judicial, de tal forma que sea el Tribunal Supremo quien tenga la ultima palabra.

Sin embargo, solo un 38 por ciento se muestra a favor de que se niegue a entregar el poder a Biden y a abandonar la Casa Blanca el 20 de enero. Dos de cada tres republicanos quieren que Trump vuelva a presentarse dentro de cuatro años y un 52 por ciento respaldan que pueda ceder el testigo a uno de sus hijos como presidenciable.

Respecto a la imagen pública de Trump, uno de cada tres republicanos se refieren a él como un "jefe", frente al 64 por ciento de demócratas que lo consideran "un tío loco". El "tío loco" es también la opción preferida por los republicanos para describir a Biden, un "abuelo" a ojos de sus propios votantes (35 por ciento), según este sondeo, que tienen un margen de error de 2,5 puntos.