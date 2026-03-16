Dos menores liberados y cuatro detenidos en un operativo contra una disidencia de las FARC en Colombia

Archivo - Operativo militar en el Valle Del Cauca, en el oeste Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado este domingo la liberación de dos menores y la captura de cuatro integrantes de una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Ituango, en el departamento oriental de Antioquía.

Sánchez ha informado en un mensaje en redes que, como parte del operativo del Ejército colombiano, se ha liberado a dos menores de edad que habían sido reclutados y se ha detenido a cuatro integrantes de la disidencia 'Mordisco', entre ellos uno de sus cabecillas, alias 'Román' o 'Tres Codos'.

'Román o 'Tres Codos' fue nombrado dirigente en reemplazo de Erlinson Echavarría Escobar, alias 'Ramiro', que murió en un bombardeo a comienzos de semana sobre el municipio de Ituango, en el norte del país.

Con estas cuatro nuevas detenciones, ya son 14 los integrantes de la disidencia 'Mordisco' neutralizados en menos de una semana, entre capturados, sometidos y afectados, ha señalado Sánchez.

Además, en el operativo de este domingo han sido halladas cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos artefactos explosivos y un dron, "equipos empleados para fortalecer las capacidades armadas de este grupo ilegal y amenazar a la población en el norte de Antioquia", ha asegurado el ministro de Defensa.