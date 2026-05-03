Dos migrantes muertas cerca de la costa de Francia durante un intento de cruzar el canal de la Mancha

Archivo - Policías en la región de Norte-Paso de Calais (archivo) - PREFECTURA DE NORTE-PASO DE CALAIS - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Dos migrantes, las dos jóvenes, han muerto en la noche del sábado al domingo tras el naufragio de su embarcación cerca de las costas de Hardelot, en el departamento de Norte-Paso de Calais, en el norte de Francia, cuando intentaban cruzar el canal de la Mancha y llegar a REino Unido.

Un amplio operativo de rescate fue movilizado entre las 1.30 y las 7.00 horas con la participación de 46 bomberos y 15 gendarmes, lo que no impidió el fallecimiento de estas dos personas, ha explicado la alcaldesa de Hardelot, Paulette Juilien-Peuvion, en declaraciones al diario 'La Voix du Nord'.

Se trata de dos mujeres probablemente de nacionalidad sudanesa, la primera menor de 20 años y la segunda, menor de 30, según ha informado la Prefectura de la Policía francesa.

El secretario general de la Prefectura de Paso de Calais, Christophe Marx, ha explicado en rueda de prensa que las mujeres fallecidas no se ahogaron, sino que fueron localizadas en la propia embarcación y "probablemente murieron por asfixia, aplastadas contra el suelo, como suele ocurrir en embarcaciones inadecuadas".

En total, 43 hombres, 21 mujeres y una adolescente viajaban a bordo de la embarcación y han sido todos trasladados a Hardelot. Tres de ellas estaban en estado crítico debido a quemaduras graves causadas por una reacción química que se produce cuando los hidrocarburos entran en contacto con agua salada.

Los 17 ocupantes de una segunda embarcación, que zarpó simultáneamente, fueron rescatados por el 'Minck', un buque fletado por la Armada francesa para operaciones de búsqueda y salvamento marítimo.

Ya el domingo por la mañana, 74 migrantes llegaron en autobús a la comisaría de la policía fronteriza de Coquelles para ser interrogados, según el secretario general de la prefectura de Paso de Calais para intentar determinar quién es el responsable de este intento de cruce.

Desde que comenzó este año han muerto al menos ocho migrantes muerto al intentar llegar a Inglaterra por mar desde la costa francesa.