Dos muertos en un ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)

Dos personas han muerto y ocho más han resultado heridas este domingo en un ataque de un dron ruso en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas.

"En este momento hay dos personas muertas y ocho heridas. Entre los heridos hay un menor de doce años. Todos los heridos están recibiendo atención médica altamente cualificada", ha explicado el gobernador de la región militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en su cuenta en Telegram.

El ataque ha consistido en una ofensiva con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, ha indicado Sinegubov. "Han alcanzado viviendas privadas. Hay casas destruidas", ha indicado antes de advertir de la posibilidad de que haya víctimas bajo los escombros.

El propio Sinegubov había informado previamente de un incendio declarado en el distrito de Shevchenkivski de Járkov como consecuencia de ataques de drones rusos

Este ataque se produce en medio de las negociaciones que mantienen Estados Unidos y las delegaciones de Ucrania y sus aliados europeos en Ginebra para intentar avanzar hacia una solución al conflicto con Rusia utilizando como base el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.