Dos muertos a manos de la Gendarmería de Marruecos que denuncia un asalto a un cuartel cerca de Agadir (sur)

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles en una localidad a las afueras de Agadir, en Marruecos, por heridas de bala de las fuerzas de seguridad, que han alegado actuar en legítima defensa denunciando un ataque contra un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios desatados durante las protestas juveniles en distintas ciudades del país norteafricano reclamando al Gobierno mejoras en los servicios públicos.

Los efectivos de la Gendarmería en Laqliaa, municipio ubicado en el sur de Marruecos, han asegurado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Hespress que emplearon sus armas "en el marco de la legítima defensa" después de un varios grupos de personas atacaran el puesto local, en una actuación que se ha saldado con dos fallecidos por herida de bala y varios heridos.

Según ha relatado el cuerpo, estas personas "participaron en actos de violencia y disturbios lanzando piedras contra el puesto de la Gendarmería e intentando asaltarlo", a lo que los agentes respondieron en un primer momento con gases lacrimógenos.

Además, las autoridades han asegurado que los presuntos atacantes iban armados cuando entraron por la fuerza en el cuartel, se apoderaron de cuatro motocicletas y un vehículo al que posteriormente prendieron fuego, así como a una parte de las instalaciones, mientras intentaban hacerse con municiones y armas de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a todos los implicados en el asalto, según recoge la mencionada agencia.

El asalto tiene lugar mientras las principales ciudades marroquíes han sido escenario de protestas en las que hasta el momento se han notificado al menos 286 heridos, siendo la mayoría de ellos (263) miembros de las fuerzas de seguridad, que presentan diversos grados de gravedad, según la versión oficial. Los 23 restantes son manifestantes. Además, se han producido varios incendios y más de 140 vehículos de las fuerzas de seguridad, así como una veintena de coches particulares, han resultado gravemente dañados.

Las movilizaciones, convocadas por los grupos GenZ 212 y Morocco Youth Voice, han movilizado a miles de personas en más de una decena de ciudades para protestar contra la corrupción y criticar el gasto destinado por el Ejecutivo a eventos deportivos --incluida la organización del Mundial de Fútbol de 2030-- pese a la delicada situación de los servicios educativos y sanitarios y la tasa de desempleo en el país africano.

Las protestas, las de mayor seguimiento en Marruecos desde las que sacudieron la región del Rif entre 2016 y 2017, arrancaron durante el fin de semana tras las convocatorias formuladas por dichas organizaciones, que han apelado a manifestaciones "pacíficas y civilizadas" siendo convocadas a través de plataformas como Instagram, TikTok y Discord.