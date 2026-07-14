Dos mujeres desafían la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Botsuana

La ONG LEGABIBO, que protege los derechos de las personas LGTBI en Botsuana - LEGABIBO/TWITTER

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de mujeres en Botsuana, Bonolo Selelo y Tsholofelo Kumile, ha comparecido este martes ante el Tribunal Superior, la máxima instancia judicial del país africano, para impugnar la constitucionalidad de las leyes que regulan el matrimonio y que prohíben las uniones entre personas del mismo sexo.

El Tribunal Superior despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 2019 a raíz del caso de un estudiante homosexual que impugnó el Código Penal --heredero del imperialismo británico--, amparado por la ONG de Lesbianas, Gays y Bisexuales de Botsuana (LEGABIBO), si bien las uniones de personas LGTBI siguen sin tener reconocimiento legal en el país.

Las dos mujeres que acuden a los tribunales este martes se comprometieron el pasado año, si bien al acudir a registrar su matrimonio fueron informadas de que la legislación en Botsuana solo regula las uniones entre hombres y mujeres.

"El Tribunal ha examinado las solicitudes de organizaciones y particulares que buscan participar en el proceso antes de que se vea la impugnación constitucional principal (...) El camino hacia la igualdad y el avance de los Derechos Humanos continúa", ha indicado LEGABIBO, que también forma parte del proceso.

El tribunal no legalizará ni deslegitimará el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que dictaminará si esta ley matrimonial es constitucional o no. No obstante, un fallo favorable podría abrir la puerta a que Botsuana se convierta en el segundo país africano en legalizar las uniones entre personas LGTBI después de Sudáfrica.