El dron hallado en aguas del mar Báltico cerca de una playa en el norte de Polonia tenía una "ojiva explosiva"

Archivo - Banderas de Polonia y de la Unión Europea - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han informado este miércoles que el dron ruso recuperado por el Ejército polaco en aguas del mar Báltico cercanas a una playa en la localidad de Jaroslawiec, ubicada en el norte del país, portaba una "ojiva explosiva" con detonador.

El portavoz de la Fiscalía del distrito de Poznan, Bartosz Okoniewski, ha explicado en declaraciones a la agencia de noticias PAP que el vehículo no tripulado estaba armado, si bien los especialistas han logrado separar la ojiva del resto de la aeronave.

Las autoridades polacas han transportado el aparato hasta una zona militar asegurada tras detonar de forma controlada la ojiva y llevarán a cabo pruebas de laboratorio adicionales. Los hallazgos preliminares indican que la aeronave es un dron de tipo 'Gerbera 2' fabricado y utilizado por Moscú.

La Fiscalía polaca ha abierto una investigación para determinar desde dónde despegó la aeronave y su plan de vuelo después de que el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunciara el lunes que el Ejército había localizado el dron cerca de la playa de Rusinowo.

Múltiples cazas de la OTAN derribaron este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania tras saltar las alarmas por el avistamiento de la aeronave. El presidente del país, Gitanas Nauseda, ha apuntado este mismo miércoles que el aparato que entró recientemente en el espacio aéreo lituano, concretamente sobre el distrito de Kaunas, y que era de fabricación rusa e iba dirigido contra Ucrania.