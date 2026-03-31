Una dron impacta en instalaciones de apoyo logístico cerca del aeropuerto iraquí de Bagdad

Archivo - Bandera de Irak en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un dron de procedencia desconocida ha impactado este lunes contra las instalaciones de apoyo logístico ubicadas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak, en el marco de la escalada regional derivada de la ofensiva conjunta lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y los subsiguientes ataques de Teherán contra territorio israelí y bases militares e intereses estadounidenses en la zona.

"Un dron se ha estrellado contra el cuartel general", han indicado fuentes de seguridad citadas por la agencia de noticias iraquí Shafaq con relación a este artefacto cuyo origen se desconoce.

Por su parte, citando a una fuente policial iraquí, la cadena Al Jazeera ha señalado que se han producido "varios ataques" contra el campamento de apoyo logístico estadounidense ubicado en las inmediaciones del referido aeropuerto.

En esa zona del Aeropuerto Internacional de Bagdad se ubica la base Victoria de Estados Unidos, instalación que surte de apoyo logístico a la Embajada estadounidense en Irak, la cual ha sido objeto de ataques previos a propósito de la escalada de hostilidades en la zona.

Posteriormente, la misma agencia ha informado, en la madrugada de este martes, del hallazgo en el norte de la gobernación de Babilonia, esto es, ligeramente al sur de Bagdad, de "varios drones con explosivos listos para ser lanzados" contra el "centro de apoyo diplomático" ubicado en el aeropuerto de la capital iraquí. No obstante, los mismos han sido incautados por las autoridades del país.

La localización de estos drones se produce horas después de una oleada de ataques perpetrada contra los alrededores del aeropuerto de Bagdad y un día después de que el Ministerio de Defensa de Irak denunciara ataques con misiles contra la base aérea Mohamed Alaa, lo que provocó la destrucción de un avión perteneciente a la Fuerza Aérea del país, aunque sin registrarse víctimas mortales.