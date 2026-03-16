Un dron provoca un incendio en el yacimiento de gas de Shah, en Abu Dabi

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El impacto de un dron ha provocado este lunes un incendio en el yacimiento de gas natural de Shah, en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, si bien por el momento no hay noticias de heridos.
"Las autoridades de Abu Dabi responden a un incendio en el yacimiento de Shah causado por un ataque de un dron. No se ha informado de heridos", ha indicado el gabinete de prensa de Abu Dabi en un comunicado oficial.
El texto recomienda que la población solo se informe por vías oficiales y evite "difundir rumores o información no verificada".
Este mismo lunes se ha producido otro incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira también debido al impacto de un dron sin que haya heridos tampoco. El pasado 15 de marzo un ciudadano jordano resultó herido por un incendio en Fuyaira debido a la caída de los restos de interceptores.
El yacimiento de Shah tiene importantes reservas de gas sulfuroso y se encuentra en el desierto ubicado al oeste de Abu Dabi. Está gestionado por una 'joint venture' de Abu Dhabi National Oil Co. y Occidental Petroleum Corp.