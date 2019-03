El DUP asegura que no apoyará el acuerdo del Brexit de May en una tercera votación

Publicado 28/03/2019 2:39:54 CET

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte ha asegurado este jueves que no apoyará el acuerdo del Brexit propuesto por la primera ministra británica, Theresa May, en una tercera votación por no incluir los "cambios necesarios" sobre el 'backstop', el mecanismo que impide una 'frontera dura' entre Irlanda del Norte e Irlanda.

"Todos reconocemos la necesidad de garantizar que, al salir de la Unión Europea, se mantenga la integridad económica y constitucional de Reino Unido", ha indicado la formación en un comunicado.

"Sin embargo, dado que no se han producido los cambios necesarios sobre el backstop entre el Gobierno y la UE y en vista de que la estrategia actual podría suponer que Irlanda del Norte quede sumida en una serie de acuerdos al final del periodo de implementación, no apoyaremos al Gobierno si se celebra otra votación significativa", señala el texto.

El DUP, cuyos legisladores apoyan al Gobierno conservador de May, ha afirmado que el 'backstop', "podría crear una frontera comercial interna dentro de Reino Unido, lo que separaría a Irlanda del Norte del principal mercado interno, que es Gran Bretaña".

En este sentido, el partido ha explicado que el 'backstop' --el mecanismo de emergencia que diseña el actual acuerdo sobre el Brexit para impedir una 'frontera dura' entre Irlanda del Norte, provincia británica, e Irlanda, Estado miembro--, podría suponer la imposición de un acuerdo aduanero indefinido que trataría a Irlanda del Norte de forma distinta a Reino Unido.

"Queremos asegurarnos de que la salida de Reino Unido del bloque comunitario cumple con nuestros principales objetivos para garantizar la integridad del país", recoge el documento.

Así, el DUP ha alertado de que "consideran que el actual acuerdo supone una amenaza inaceptable para la integridad de Reino Unido y que limitará inevitablemente las habilidades de Londres para negociar el tipo de relaciones que mantener con la UE de cara al futuro".

Las palabras del partido norirlandés han tenido lugar después de que el Parlamento británico aprobara una enmienda para aplazar la fecha del Brexit al 22 de mayo en caso de que el acuerdo presentado por la primera ministra reciba 'luz verde' en la Cámara de los Comunes.

Poco antes, May mantuvo un encuentro con los 'tories' en el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento y les ofreció su dimisión para la siguiente fase del Brexit a cambio de que estos apoyen el acuerdo negociado por Londres y Bruselas en una tercera votación, que está prevista para este viernes.

A principios de marzo, el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, el francés Michel Barnier, aseguró que el bloque estaba dispuesto a dar más garantías a Reino Unido de que el 'backstop' en la frontera con Irlanda esría temporal.

"Sabemos que hay recelos en Reino Unido sobre que el 'backstop' pueda mantener al país conectado para siempre a la UE", dijo entonces en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt'.

Estaba previsto que Reino Unido abandonara la Unión Europea el 29 de marzo, pero la prórroga obtenida por May de los Veintisiete ha aplazado el Brexit hasta el 12 de abril, si no hay acuerdo, o el 22 de mayo, si el Parlamento aprueba lo acordado.