Duque niega estar participando en política y defiende que "cumple el plan de gobierno"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha negado haber participado en política tras las acusaciones sobre intervenir supuestamente en las elecciones presidenciales y ha defendido que "cumple el plan de gobierno".

"Lo que estamos haciendo es cumplir con el plan de gobierno, entregar obras, recorrer el país; sobre todo, buscar todos los días el bienestar para la población en nuestra agenda social", ha señalado.

Duque se ha referido así a las personas que han interpuesto acciones judiciales en su contra por hablar de las elecciones. "Pretenden que cuando se le pregunta al presidente sobre temas de interés nacional no se pronuncie, y eso es claramente una violación del Derecho Constitucional de la libertad de expresión", ha destacado, según informaciones de la emisora Radio Caracol.

"Hay algunas personas a las que no les gusta que yo me refiera a las tres 'pes': la posverdad, el populismo y la polarización", ha afirmado antes de aclarar que cuando aborda estas cuestiones "no se trata de una declaración directa sobre ningún candidato".

La semana pasada, el senador del partido Polo Democrático Iván Cepeda denunció a Duque por un presunto delito de injerencia política en las elecciones presidenciales.

Según el congresista --en plena contienda electoral--, el mandatario colombiano habría hecho pronunciamientos públicos "de manera reiterada" pese a la prohibición constitucional y legal de intervenir en política. Así, ha insistido en que Duque ha mostrado su intención de perjudicar electoralmente al candidato presidencial opositor Gustavo Petro.