Duque y Pompeo denuncian la presencia de Hezbolá en Venezuela al amparo de Maduro

Publicado 20/01/2020 18:26:31 CET

Colombia propone confeccionar 'listas negras' de terroristas a nivel regional

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, han denunciado este lunes la presencia del partido-milicia libanés Hezbolá en Venezuela al amparo del Gobierno de Nicolás Maduro.

"Hemos visto la presencia de células de Hezbolá en países como Venezuela con la anuencia y connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro", ha dicho Duque en la III Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que se celebra en Bogotá.

El mandatario colombiano también ha denunciado que "la tiranía de Nicolás Maduro alberga en su territorio a grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC (...) que están participando en grandes redes internacionales de narcotráfico".

Pompeo ha denunciado igualmente que "el régimen de Maduro viene apoyando y acogiendo a grupos como el ELN y disidentes de las FARC", aseverando que "el régimen de Irán, con su brazo armado Hezbolá, también está en Venezuela".

"Esto no es aceptable", ha considerado el jefe de la diplomacia estadounidense, urgiendo a los países latinoamericanos a luchar contra el terrorismo "allí donde aparezca, no solamente contra los que lanzan bombas, sino también contra las redes que los facilitan, como el régimen de Maduro".

A este respecto, ha destacado la actuación de Colombia, Paraguay o Brasil, que han calificado de organización terrorista a Hezbolá y ha instado a los demás países del hemisferio sur a seguir sus pasos.

"El terrorismo no discrimina por nacionalidad", ha subrayado Pompeo, recordando que en el atentado perpetrado hace un año por el ELN contra una academia de Policía en Bogotá "murieron cadetes de Colombia, Ecuador o Panamá".

"Trabajemos juntos para lograr un hemisferio de libertad", les ha pedido, animándoles en concreto a adoptar la legislación necesaria para sancionar a los grupos armados y compartir información sobre los mismos.

'LISTAS NEGRAS'

Duque ha ido un paso más allá al reclamar sanciones contra los países que "alberguen, promuevan o faciliten las actividades terroristas en sus territorios" mediante una acción colegiada "a través de todos los foros multilaterales posibles".

"Para nadie es una mentira que aquí, en el hemisferio, estamos viendo esas violaciones (...) Y ningún Estado en la región puede cabalgar sobre esas premisas de ilegalidad de manera impune", ha esgrimido.

Así, Duque ha propuesto a sus vecinos latinoamericanos confeccionar listas "armonizadas" con los grupos terroristas tomando como referencia las ya elaboradas por la Unión Europea y Estados Unidos y utilizar las de la ONU sobre las sanciones a aplicar.

También ha incidido en la importancia de "compartir información en tiempo real", por ejemplo, para lanzar "alertas migratorias" cuando uno de los incluidos en estas 'listas negras' entre en algún país de la región.

"Todo esto nos permitirá detectar células de Hezbolá, de Estado Islámico o Al Qaeda pero también del ELN o de las disidencias de las FARC", ha aseverado el inquilino de la Casa de Nariño.

EL HEROÍSMO DE 'GUAIDÓ'

Por otro lado, tanto Guaidó como Pompeo han querido reiterar su apoyo al "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, que ha viajado a Bogotá para asistir al foro antiterrorista.

"Queremos expresar nuestro apoyo al presidente Guaidó, que está intentando que vuelva la democracia y la libertad al país", ha declarado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Duque ha sido más contundente. "Enfrentar una dictadura cruenta, que no tiene ningún tipo de límites, es una tarea que supera el heroísmo", ha dicho sobre el opositor venezolano.

El presidente de Colombia ha criticado a quienes "especulan sobre por qué no ha logrado aún el fin de la dictadura", defendiendo que "no esta no puede ser una discusión sobre capacidades individuales". "La transición hacia unas elecciones libres en Venezuela es un deber de todos", ha sostenido.

En su opinión, "no es solamente por el anhelo de ver la democracia y la libertad, sino también por el anhelo de poner fin a la connivencia, al auspicio, a la protección, al patrocinio que hace ese régimen a muchos grupos terroristas en el hemisferio".

"Hace falta un esfuerzo coordinado para que en América Latina nadie pueda darle cobijo y protección a quienes atentan contra la vida humana", ha afirmado Duque.