Duterte amenaza con tomar medidas contra los funcionarios filipinos si no aceleran la vacunación contra la COVID-19

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado este miércoles con tomar medidas contra los funcionarios del país si no agilizan la campaña de vacunación contra el coronavirus.

"Vemos que hay algunos fallos en el programa de vacunación. No me voy a contenerse", ha dicho el mandatario, que ha insistido en que no hay "motivo alguno" para alcanzar el millón de vacunados en el país dado que existen viales suficientes para ello. Sin embargo, el país ha logrado inmunizar únicamente a un tercio de las 77 millones de personas que se encuentran en edad de vacunarse.

En este sentido, Duterte ha manifestado que los funcionarios que "no están poniendo las vacunas tan pronto como se hacen con los viales serán sancionados y tendrán que rendir cuentas", según informaciones del portal de noticias Rappler.

El Gobierno, no obstante, ha comenzado a levantar las medidas de restricción impuestas por la pandemia y ha anunciado que a partir del jueves se retirará el toque de queda en la región de la capital.

Además, las autoridades han pedido a la Policía y el Ejército usar helicópteros y aviones para distribuir las vacunas. "Ya no vamos a pasar por el trámite de los gobiernos provinciales porque no sería más que otro obstáculo", ha señalado en una rueda de prensa. El ministro de Sanidad, Francisco Duque, ha matizado por su parte que los casos están descendiendo desde el pico alcanzado el pasado mes de septiembre.