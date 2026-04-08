EAU asegura que sale "victorioso" del conflicto en Oriente Próximo tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

Archivo - Anwar Gargash, asesor diplomático de la Presidencia de Emiratos Árabes Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han asegurado este miércoles que el país ha salido "victorioso" del conflicto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, horas después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo de alto el fuego de dos semanas que dará paso a negociaciones para un pacto definitivo.

"EAU ha emergido victorioso de una guerra que sinceramente deseamos evitar, logrando una defensa nacional triunfal que salvaguardó nuestra soberanía y dignidad y que protegió nuestros logros frente a una agresión brutal", ha dicho Anuar Gargash, un asesor diplomático de la Presidencia emiratí, en referencia a los ataques de Irán contra el país y otros Estados de Oriente Próximo en el marco de su respuesta a la citada ofensiva.

"Hoy estamos colocados en posición para navegar un contexto regional complejo con mayores recursos, un entendimiento más profundo y una capacidad más robusta para influir y determinar el futuro. Nuestra fuerza, resiliencia y perseverancia han consolidado el modelo de progreso de EAU", ha argumentado Gargash a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.