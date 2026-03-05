EAU cifra en tres los muertos y 94 los heridos por los ataques de Irán desde el inicio de la ofensiva

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Emiratos Árabes Unidos. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han informado este jueves de que al menos tres personas han muerto y otras 94 han resultado heridas por los ataques perpetrados por las fuerzas iraníes contra posiciones de Israel y Estados Unidos en el territorio emiratí desde el pasado sábado, cuando se lanzó la ofensiva contra Irán.

El Ministerio de Exteriores de EAU ha indicado en un comunicado que en la última jornada se han detectado otros siete misiles balísticos sobre el espacio aéreo del país, de los cuales seis han sido interceptados, si bien el séptimo ha caído en territorio emiratí. Además, se han registrado 131 drones lanzados por Irán --de los cuales 125 han sido neutralizados--.

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, se han detectado 196 misiles balísticos, de los cuales 181 fueron destruidos, 13 se han precipitado al mar y dos han caído en suelo emiratí. Además, se detectaron 1.072 drones iraníes, de los cuales 1.001 fueron interceptados, si bien otros 71 han caído dentro del territorio. También se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero", ha explicado.

Asimismo, ha manifestado que las víctimas y heridos son de origen egipcio, etíope, emiratí, filipino, paquistaní, iraní, indio, bangladeshí, ceilandés, azerí, yemení, ugandés, turco, libanés, y eritreo, entre otros.

El Ministerio de Defensa ha defendido que está "totalmente preparado y dispuesto para hacer frente a cualquier amenaza y enfrentar con firmeza todo aquello que tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del Estado, a fin de garantizar la preservación de su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger sus intereses y capacidades nacionales".