Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU). - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han condenado la "postura hostil" de Somalia después de que Mogadiscio anunciara la expulsión de su embajador en el país y llamara a consultas al jefe de su legación en Abu Dabi después de acusar al país asiático de llevar a cabo "acciones hostiles" contra la nación africana.

El Ministerio de Exteriores emiratí ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que esta postura por parte de las autoridades de Somalia es "irresponsable", antes de subrayar que "socava las relaciones bilaterales" y "debilita los cimientos de la cooperación entre ambos países", en el marco de un repunte de las tensiones durante los últimos meses.

Así, ha argumentado que este tipo de decisiones "deben guiarse por intereses comunes" y "mantenerse al margen de consideraciones políticas o conflictos internos", al tiempo que ha criticado los "intentos del Gobierno somalí de trasladar sus luchas internas de poder al ámbito de las relaciones bilaterales", en lo que considera "una dinámica que podría perjudicar los intereses de ambos pueblos hermanos".

La cartera ha resaltado además que Abu Dabi ya procedió en enero al cierre de su Embajada y a la retirada de su personal diplomático "debido a las prácticas hostiles del Gobierno somalí contra la Embajada y las políticas de Emiratos, incluidas sus decisiones de cancelar acuerdos bilaterales suscritos entre ambos países", pese a lo cual ha reafirmado el "profundo aprecio" de Emiratos por la población de Somalia y ha reiterado "su compromiso de preservar y fortalecer estos lazos, así como los intereses compartidos".

El Gobierno somalí anunció el jueves el paso de expulsar al embajador emiratí, al que dio 72 horas para abandonar el país, tras una reunión para abordar "el alcance de la agresión y la injerencia de Emiratos", después de que el presidente del país, Hasán Sheij Mohamud, acusara a Emiratos de desestabilizar a su país al financiar a grupos armados y negociar con administraciones separatistas, unas críticas rechazadas desde Abu Dabi.

El repunte de estas tensiones llega después de que Somalia anunciara en enero la anulación de los acuerdos a nivel de economía y seguridad con Emiratos --una decisión que incluye también el pacto que permitió la presencia de tropas militares emiratíes en las regiones separatistas de Somalilandia y Puntlandia--, con el objetivo de "salvaguardar la unidad de la nación, la integridad territorial y el orden constitucional".

A ello se suma que el reconocimiento de Israel --que en 2020 firmó un acuerdo de normalización de relaciones con Emiratos-- a la región semiautónoma de Somalilandia, ha aumentado las fricciones entre Abu Dabi y Mogadiscio. Las autoridades emiratíes tienen además un importante contingente militar en el aeropuerto de Bosaso (en Puntlandia), mientras que también ha realizado importantes inversiones en el puerto de Berbera (en Somalilandia).