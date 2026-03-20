EAU detiene a más de cien personas por realizar grabaciones y difundir información "engañosa"

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Abu Dabi (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han confirmado la detención de más de un centenar de personas por realizar grabaciones y publicar información "engañosa" en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Policía de Abu Dabi ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que un total de 109 personas "de diferentes nacionales" han sido detenidas por "grabar imágenes y difundir información engañosa a través de redes sociales durante los sucesos en marcha".

Así, ha recalcado que estas acciones "podrían influir en la opinión pública" y ha agregado que las autoridades "han tomado medidas legales y administrativas" contra estas personas "como parte de los esfuerzos continuos para supervisar y analizar las violaciones relacionadas con el uso indebido de redes sociales".

En este sentido, ha incidido en "la importancia de la veracidad" y de "no publicar ni difundir contenido poco fiable o no publicado por las autoridades oficiales" debido a "su impacto negativo en la seguridad de la población y los procedimientos de seguridad".

Las autoridades emiratíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones lanzados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.