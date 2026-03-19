EAU neutraliza siete misiles y 15 drones lanzados desde Irán

Un misil antiaéreo de Israel intercepta un proyectil lanzado desde Líbano. - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado la interceptación este jueves de siete misiles balísticos y 15 drones, al tiempo que ha elevado a 2.063 los ataques lanzados por Irán desde el inicio de la guerra.

Según ha informado el Ministerio de Defensa emiratí, los sistemas antiaéreos del país han neutralizado siete misiles balísticos y 15 vehículos no tripulados, en el contexto de las represalias tomadas por Irán tras la escalada de la guerra, con el bombardeo israelí contra un estratégico yacimiento de gas.

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos han interceptado 334 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.714 vehículos aéreos no tripulados", ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí en su último balance.

Emiratos "permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza", ha indicado el Ministerio de Defensa, que ha afirmado que "responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado". Los ataques iraníes han dejado ocho muertos, dos de ellos militares de las Fuerzas Armadas del país.