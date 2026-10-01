EAU ordena investigar si hay "lazos con actividad terrorista" tras el altercado en el vuelo de Flydubai

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU). - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes unidos (EAU) han ordenado este jueves investigar posibles "lazos con actividad terrorista" tras el desvío el miércoles a Arabia Saudí de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái e Israel, entre declaraciones de testigos que apuntan a que el copiloto atacó al piloto para intentar hacerse con el control del aparato con el supuesto objetivo de estrellarlo, extremo no confirmado oficialmente.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, ha ordenado durante la jornada la creación de un equipo de investigadores para analizar lo sucedido, después de que la aerolínea confirmara "un altercado en cabina", labores que intentarán determinar "las circunstancias y motivos del incidente", así como si hay "lazos con cualquier actividad o propósito terrorista" y si el incidente fue "planeado".

Así, ha subrayado que las pesquisas están activas y ha reclamado a la población que evite "especulaciones" o "la difusión de información no verificada" hasta que las autoridades no hayan completado estos esfuerzos, según ha recogido la agencia estatal emiratí de noticias, WAM.

La aerolínea Flydubai confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistió en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

Las alertas saltaron a primera hora del miércoles después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.