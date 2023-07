Ebrard asegura que es "falso" que López Obrador esté influyendo en la precandidatura de Morena a las elecciones

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precandidato presidencial por Morena Marcelo Ebrard ha calificado de "falsos" los comentarios que desde la oposición se vienen haciendo sobre el supuesto favoritismo que tendría el presidente, Manuel López Obrador, en alguno de los que aspiran a representar al partido en las elecciones de junio de 2024.

"Me han preguntado, 'oiga, vinieron a mi casa y me dijeron que el presidente López Obrador quiere que sea cierta persona'. Es falso eso, no les crean", ha zanjado el que fuera hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores de México

"El pueblo va a decidir", ha subrayado Ebrard en un acto en San Martín Texmelucan, en el sur de México, desde el que ha asegurado que está al frente de las encuestas, según recoge el diario 'Milenio'.

"La famosa encuesta va a ser entre el día 28 de agosto y el día tres de septiembre. Ya falta poco, falta muy poco, y vamos a hacer valer la voz de ustedes. Va a venir una encuesta con una boletita que dice, tiene la foto de cada quién, y ustedes en secreto ponen a quién quieren y se acabó, eso es todo", ha explicado.

Está previsto que el 6 de septiembre, Morena anuncie a su candidato a suceder al presidente López Obrador en las presidenciales de 2024. Además del citado Ebrard, participan en estas primarias la que fuera jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el exministro de Gobernación Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal.