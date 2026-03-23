Ecuador insta a España a facilitar la extradición del líder de la organización criminal 'Los Tiguerones'

Archivo - William Joffre Alcívar, conocido como 'comandante Willy' y jefe de 'Los Tiguerones' - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha planteado este lunes que España debería "facilitar" la extradición de William Joffre Alcívar, conocido como 'comandante Willy', jefe de la organización criminal 'Los Tiguerones'.

"Vamos a buscar por todas las vías necesarias que 'Negro Willy' venga al país a pagar por todo el daño que han hecho a los ecuatorianos", ha declarado Reimberg a la prensa ecuatoriana.

"Me apena por España que tengan un criminal de esa categoría suelto por las calles, que es capaz de poner bombas, capaz de matar gente y sobre todo que está viviendo producto del dolor que ha causado en Ecuador", ha añadido.

Reimberg ha reaccionado así a una entrevista de Alcívar publicada en el diario 'El Mundo' en la que agradece a España la oportunidad de poder rehacer su vida después que la Audiencia Nacional rechazara la extradición a Ecuador tras vencer el plazo para que Quito presentara garantías de seguridad.

Además, Reimberg ha rechazado las acusaciones de Alcívar sobre el supuesto apoyo de grupos criminales a la campaña del actual presidente, Daniel Noboa, y ha argumentado que los resultados electorales dentro de los centros penitenciarios fueron claramente favorables a la opositora Revolución Ciudadana.

"Tratan de decir cualquier cosa por no venir a enfrentar a la Justicia, pero él tiene aquí reservado en la Cárcel del Encuentro su espacio", ha advertido.

La Guardia Civil detuvo en octubre de 2024 a los dos máximos responsables de 'Los Tiguerones', designada como organización terrorista por las autoridades ecuatorianas, en una operación que permitió su localización mientras hacían uso en España de documentación falsa.

A esta organización se le atribuye el asesinato a principios de ese año del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien estaba investigando el asalto a un canal de televisión por parte de un comando armado y también seguía casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.