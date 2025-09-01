Ecuador se ofrece a recibir hasta 300 migrantes deportados por Estados Unidos

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador ultiman un acuerdo por el que este último país recibirá hasta 300 migrantes por año, ha anunciado la ministra de Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en vísperas de la visita oficial del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La Administración de Donald Trump ha entablado en los últimos meses negociaciones con varios gobiernos para tratar de agilizar las deportaciones, sin que necesariamente los migrantes tengan que ser expulsados a los países de origen o de tránsito.

Sommerfeld ha puesto cifras al pacto entre Washington y Quito y, en una entrevista con la cadena Ecuavisa, ha asegurado que se trataría de migrantes en buen estado de salud y sin antecedentes penales, desligándolo por tanto de otros convenios como el que cerró Estados Unidos con El Salvador.

En este sentido, ha sugerido que será uno de los temas a tratar con Rubio, que llevará a Quito el miércoles por la noche y se verá al día siguiente con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. "Nosotros podemos solicitar algunas cosas como contraparte hay otras", ha señalado la ministra.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya había avanzado que la migración figuraría en la agenda de una gira que también llevará a Rubio por México, junto a otras cuestiones que Washington ve igualmente prioritarias como las negociaciones comerciales y la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno de Noboa se ha mostrado afín a algunas de las tesis esgrimidas desde Estados Unidos en relación a la presencia de mafias en la región y ha declarado por ejemplo como una organización terrorista al Cártel de los Soles, del que Washington responsabiliza al presidente venezolano, Nicolás Maduro.