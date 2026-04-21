Ecuador reactiva el toque de queda tras una ola de masacres con casi veinte muertos

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia unas palabras durante un acto conmemorativo del 88.º aniversario de la Policía Nacional, celebrado en la Academia de Policía Enríquez Gallo el 2 de marzo de 2026 en Quito, Ecuador. - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este lunes un nuevo toque de queda nocturno en diez de las 24 provincias del país, después de un fin de semana violento que ha dejado cerca de una veintena de muertos, como resultado del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el crimen organizado.

Noboa ha confirmado a través de sus redes sociales que impondrá un nuevo toque de queda, recogido en el vigente estado de excepción, a diez provincias ecuatorianas. "En el ámbito de seguridad, reconociendo los resultados de las fuerzas del orden en el último estado de excepción, se dispone toque de queda desde las 23.00 hasta las 05.00, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo", ha publicado el dirigente.

La inclusión de dicho toque de queda viene precedido de un nuevo escenario de violencia durante el fin de semana, que ha dejado cuatro víctimas mortales, entre ellas un policía, en el cantón manabita de San Vicente, según han informado fuentes policiales. En total, se han encontrado once personas asesinadas en la provincia de Guayaquil durante el fin de semana.

En este contexto, Noboa ha anunciado que las siguientes provincias y cantones serán afectadas por el toque de queda anunciado por el Gobierno: "Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar)", ha informado a través de sus redes sociales.

El presidente andino declaró el pasado 3 de abril un nuevo estado de excepción por un periodo de 60 días en nueve de las 24 provincias del país. Durante la vigencia del estado de excepción declarado en el Decreto Ejecutivo 535 están suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de manera que la Policía y Fuerzas Armadas podrán interceptar comunicaciones, así como ingresar sin una autorización judicial previa a aquellos inmuebles en los que existan indicios de que podrían ocultarse "integrantes de grupos armados organizados", así como encontrarse posibles armas o "sustancias sujetas a fiscalización".

No obstante, en este decreto emitido en víspera de los festivos de Semana Santa, no incluía el toque de queda, como sí ocurrió en el anterior que estuvo vigente hasta finales del pasado mes de marzo.